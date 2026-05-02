A Bari, un uomo cinese di 42 anni ha confessato di aver ucciso Michelangelo Scamarcia, scomparso il 2 aprile scorso. La vittima è stata trovata nel negozio del sospettato, che ha ammesso di averlo soffocato con un sacchetto di plastica. La motivazione dell’omicidio sarebbe un debito di 30 euro, secondo quanto riferito dall’uomo arrestato. La polizia ha proceduto con l’arresto e l’interrogatorio del sospettato.

Sarebbe un debito di 30 euro il motivo per cui il 42enne cinese fermato a Bari avrebbe ucciso Michelangelo Scamarcia, scomparso il 2 aprile e il cui corpo è stato trovato proprio nel negozio del 42enne, che ha ammesso di aver ucciso la vittima soffocandola con un sacchetto di plastica. La decisione del fermo è stata inoltre decisa per il pericolo di fuga del 42enne che aveva deciso di chiudere il negozio per andare via da Bari. Per quanto riguarda il debito, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 42enne e la vittima si sarebbero messi d’accordo perché Scamarcia, tramite la sua carta del reddito di inclusione (con cui è possibile solo fare acquisti, non prelevare), effettuasse una transazione da 600 euro sul pos del negozio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bari, uomo ucciso in negozio per debito di 30 euro: 42enne confessa

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