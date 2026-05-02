La lite poi l' omicidio | 68enne ucciso in un negozio per 30 euro il titolare confessa

Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di 68 anni è stato trovato morto in un locale nel quartiere Carbonara di Bari. Le forze dell'ordine hanno scoperto il corpo dopo aver ricevuto una segnalazione, e nelle ore successive il titolare del negozio ha confessato di aver ucciso l’uomo durante una lite nata da una somma di 30 euro. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio.

Scomparso da alcuni giorni: trovato morto in un locale. Macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11:50, nel quartiere Carbonara di Bari. I militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, al termine delle ricerche avviate nei giorni scorsi, hanno rinvenuto il cadavere di un uomo italiano di 68 anni, la cui scomparsa era stata denunciata recentemente. Il corpo è stato trovato all’interno di un esercizio commerciale della zona. Restano ancora da chiarire le circostanze del decesso. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, impegnata nei rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio per 30 euro, il titolare confessa Notizie correlate Omicidio in macelleria, il fratello della vittima: "Badr voleva 9 mila euro dal titolare, poi se ne sarebbe andato"“Mi sentivo con mio fratello due o tre volte la settimana, mi diceva che il titolare lo aveva messo a dormire in macelleria assieme un delinquente,... Padre confessa l'omicidio del figlio: con cosa l'ha uccisoAntonio Sciorilli ha confessato di aver ucciso il figlio Andrea, il 21enne trovato morto nel garage del condominio in cui viveva con la sua famiglia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Foggia, prima la lite poi i colpi di pistola: guardia giurata uccide la moglie in via Salvemini. L'uomo si è costituito VIDEO; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio, il titolare confessa; Omicidio Tricase, in videochiamata mostra il coltello e il corpo del fratello ai familiari. BRUNO FOGGIA Foggia, omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. Ecco chi è il manfredoniano ferito(gazzettadelmezzogiorno.it). Potrebbe esserci un litigio all’origine dell’omicidio di Antonio Stefano Bruno e del ferimento di altre tre persone, avvenuti ieri intorno a mezzogiorno a Foggia, nella zo ... statoquotidiano.it Omicidio Giuseppe Florio a Catania, la ricostruzione: il bancomat sparito, la lite e poi il delittoGiuseppe Florio, pensionato di 66 anni, sarebbe stato ucciso nei pressi di Taormina dopo aver chiesto la restituzione del bancomat e di soldi prelevati ... fanpage.it Una lite coniugale si è trasformata in tragedia ad Angri Una donna di 35 anni ha evirato il marito con un coltello dopo aver scoperto un tradimento - facebook.com facebook Lite a colpi di bottiglie di fronte alla stazione. Intervengono i carabinieri x.com