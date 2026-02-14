Avellino 73enne arrestato per traffico di droga | condanna a oltre sei anni di reclusione

Un uomo di 73 anni di Avellino è stato arrestato ieri dalla Polizia perché trafficava droga, una condanna che prevede oltre sei anni di carcere. La causa dell’arresto è il ritrovamento di sostanze stupefacenti durante una perquisizione a casa sua, dove sono state sequestrate diverse dosi pronte alla vendita.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva alla pena di sei anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione per il delitto continuato di traffico di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato al termine di accertamenti condotti dagli investigatori della Polizia di Stato. Ultimate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi-Irpino, dove dovrà scontare la pena stabilita dall'autorità giudiziaria. L'operazione si inserisce nell'attività di esecuzione dei provvedimenti restrittivi disposti dall'autorità giudiziaria, affidata alla Polizia di Stato sul territorio.