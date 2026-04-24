Un nome noto nel mondo dello spettacolo suscita immediatamente attenzione e interesse tra il pubblico femminile. Dopo vent’anni di collaborazione con Sant’Agostino, l’attore Alessandro Preziosi si trova al centro di una ricerca che ancora non ha trovato una conclusione definitiva. Nei suoi occhi si leggono emozioni contrastanti, e la sua presenza continua a catturare l’attenzione di chi segue da vicino la sua carriera.

Basta il nome: Alessandro Preziosi. Improvvisamente una certa energia frizzantina scorre negli sguardi femminili. E non solo. Eppure sotto quegli occhioni c’è di più. Come da trent’anni cerca di far capire l’attore napoletano. Che non a caso domenica passa al Franco Parenti con “Le confessioni di Sant’Agostino“. Un recital. Dal successo inesauribile. Costruito sull’adattamento dell’amico (e socio) Tommaso Mattei, dentro l’habitat sonoro di Paky Di Maio. Fra sonorità elettroniche e tensione spirituale. Preziosi, ormai sono vent’anni che frequenta Sant’Agostino. "È così. Ho cominciato nel 2006, con una lettura all’università Cattolica insieme a Gérard Depardieu; un evento estemporaneo che ricordo però di aver vissuto con profonda visceralità, anche se ero troppo acerbo per la materia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre gli occhi di Preziosi: "Vent’anni con Sant’Agostino. Una ricerca che non si risolve"

Notizie correlate

Anche per Sant'Agostino si può combattere in una "guerra giusta"Per mettere fine agli scontri verbali, si può suggerire all’amministrazione Trump e alla Santa Sede di fare una riflessione rispettosa e approfondita...

Leggi anche: C'è una scena nel "Diavolo veste Prada" in cui Meryl Streep spiega, con una pazienza che non ha, perché quel maglione non è azzurro. Non è turchese. È ceruleo. Vent'anni dopo, quel maglione si può comprare

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; Monsignor Soddu: Ringrazio Dio per averci fatto incontrare.

Zagrebelsky cita Sant’Agostino: Aprite gli occhi agli indecisiROMA – Zagrebelsky cita Sant’Agostino: «Uno Stato senza vera giustizia è occupato da malfattori. Aprite gli occhi agli indecisi». Neri Marcorè legge il discorso di Pericle «per gli italiani». Ficarra ... repubblica.it

Il rigore di Carpaccio apre la Visione di Sant'Agostino a ciò che non si vedeLa Visione di Sant'Agostino è il vertice assoluto di Vittore Carpaccio. La luce entra dalle finestre aperte sulla parete; è una luce dorata, uniforme, assoluta. Prima che far vedere le cose, è lei che ... ilgiornale.it

Il Sole 24 ORE. . Si conclude oggi il viaggio apostolico di Leone XIV in Africa, durato dieci giorni: dall’omaggio a sant'Agostino in Algeria fino alla messa celebrata a Malabo, in Guinea Equatoriale, passando per Camerun e Angola. Un viaggio allo stesso t - facebook.com facebook

Si conclude oggi il viaggio apostolico di Leone XIV in Africa, durato dieci giorni: dall’omaggio a sant'Agostino in Algeria fino alla messa celebrata a Malabo, in Guinea Equatoriale, passando per Camerun e Angola. Ascolta qui Macro: linktr.ee/levocidelso x.com