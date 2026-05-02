Oleggio Basket al via i playoff di serie B Interregionale | sfida con Oderzo
Domani inizia la serie dei playoff di serie B Interregionale per l'Oleggio Magic Basket, che affronta gli ottavi di finale contro Oderzo Basket. La squadra di Oleggio, settima nel girone, si prepara alla sfida contro la seconda della classifica dell’Emilia Romagna. La partita segna l’inizio di questa fase a eliminazione diretta, con le due formazioni pronte a scendere in campo per conquistare il passaggio del turno.
Ottavi playoff di serie B Interregionale: si alza il sipario! Comincia domani il primo atto dell'Oleggio Magic Basket che da settima classificata incontrerà Oderzo Basket, seconda del girone Emilia Romagna. Sfida al meglio delle tre gare: gara 1 sarà domani appunto, domenica 3 maggio, alle 18 a.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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