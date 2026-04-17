Basket B ultima sfida per gli Squali | l' Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff

Domani sera alle 21 si disputa l’ultima partita della regular season di Basket B, con gli Squali che affronteranno in trasferta l’Oleggio Magic Basket. La sfida si terrà al palazzetto di Pizzighettone, in provincia di Cremona, dove il team ospite giocherà contro il Mazzoleni Bk Team 1995. La partita rappresenta l’ultima occasione per gli Squali di puntare ai playoff.

Cala il sipario della regulas season per gli Squali. Domani, sabato 18 aprile alle 21, l'Oleggio Magic Basket è ospite del Mazzoleni Bk Team 1995 Pizzighettone che gioca a Soresina (Cremona). Per i biancorossi si tratta dell'ultimo appuntamento di regular season dal momento che osserveranno il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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