Oggi 13 febbraio, ricorre la festa della Beata Eustochio Bellini, la religiosa che secondo la tradizione ha vinto il demonio e protegge l’anima. La Beata Eustochio, vissuta nel XVII secolo a Bologna, affrontò numerose tentazioni e vessazioni durante la sua vita, che la portarono a dedicarsi ancora di più alla preghiera e alla spiritualità. A differenza di molte altre figure religiose, la sua storia si distingue per le testimonianze di battaglie interiori intense e la forza con cui affrontò le prove, considerata un esempio di fede e resistenza.

La Beata Eustochio Bellini visse una vita travagliata e conobbe le vessazioni del demonio con cui lottò a lungo. È la protettrice dalle tribolazioni spirituali e corporali. La Chiesa ricorda oggi, 13 febbraio, la Beata Eustochio Bellini di Padova. La sua storia fu complessa e travagliata fin dalla nascita. Ebbe poi una dura lotta con il demonio e conobbe vessazioni e possessione diabolica. Nacque a Padova nel 1444 come figlia illegittima di una monaca del monastero benedettino di San Prosdocimo, Maddalena Cavalcabò e di Bartolomeo Bellini, un uomo sposato. Le fu dato il nome di Lucrezia e una volta compiuti quattro anni, fu affidata a una balia fino a quando il padre non la prese con sé. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 13 febbraio, Beata Eustochio Bellini: la santa che ha vinto il demonio e protegge l’anima

