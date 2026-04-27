Rimini ricorda la beata Sandra Sabattini | tre giorni di celebrazioni

A Rimini si svolgono tre giorni di celebrazioni in ricordo della beata Sandra Sabattini. La cerimonia ufficiale si è tenuta domenica 24 ottobre 2021 nella Basilica Cattedrale, dove Sandra è stata proclamata beata. È la prima fidanzata a essere ammessa all’onore degli altari nella storia della città. La commemorazione coinvolge diverse attività dedicate alla memoria della giovane, che rappresenta una figura significativa per la comunità locale.

Rimini celebra la memoria della sua figlia spirituale Beata Sandra Sabattini. Sandra è stata proclamata beata domenica 24 ottobre 2021, nella Basilica Cattedrale di Rimini, ed è la prima fidanzata ammessa all’onore degli altari. Vi arriva dopo una causa durata 13 anni.La memoria della beata.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Signa si prepara a tre giorni di festa per celebrare la Beata Giovanna Leggi anche: "Caserta - La città delle donne", tre giorni di celebrazioni dal 6 all'8 marzo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Beata Sandra Sabattini: Rimini si prepara alla Memoria liturgica 2026; Cara amica del Cielo: quel filo diretto che lega i giovani del mondo al cuore di Sandra; Papa Francesco un anno dopo. Il rilancio di Leone XIV; Chernobyl, quarant'anni di memoria: il racconto del disastro che sconvolse il mondo. Memoria della Beata Sandra Sabattini in tre luoghi simboliciNon è mia questa vita. È tutto un dono. Abbi cura del regalo fattoti, rendilo più bello e pieno per quando sarà l’ora. (da Il Diario di Sandra) Rimini celebra la memoria della sua figlia spirituale ... newsrimini.it Quarto giorno della novena alla Beata Sandra Sabattini: “Sandra aveva una forte unità interiore; quello che viveva nel suo intimo con Dio, lo esprimeva in ogni ambito di vita, con tanta semplicità da passare inosservata, e con tanta intensità da lasciare un’impr - facebook.com facebook