Exequiel Zeballos potrebbe trasferirsi al Napoli entro dicembre, arrivando come giocatore svincolato. Secondo fonti, gli azzurri hanno presentato un’offerta ufficiale direttamente all’agente dell’attaccante del Boca Juniors, senza coinvolgere la società argentina. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento senza costi di cartellino, rendendo più vicina la firma del giocatore.

Exequiel Zeballos potrebbe passare al Napoli da svincolato entro dicembre. Gli azzurri avrebbero già presentato un’offerta formale all’agente dell’esterno offensivo del Boca Juniors, bypassando completamente la società argentina. La strategia è cristallina: evitare di versare i 9 milioni richiesti dal Boca per un calciatore in scadenza il 30 dicembre 2026. Zeballos: il contratto in scadenza favorisce gli azzurri Il Napoli “snobba” il Boca e tratta con Zeballos. Secondo quanto rivela Luis Fregossi, direttore di “MundoBocaRadio”, il Napoli avrebbe comunicato all’agente di Zeballos di aver presentato un’offerta formale per l’attaccante. Non è menzionata un’offerta al Boca Juniors. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Zeballos più vicino: l’offerta a parametro zero può cambiare tutto

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