Mercato Inter in programma un incontro per il rinnovo di Calhanoglu | i dettagli e l’offerta nerazzurra

Hakan Calhanoglu sarà al centro di un nuovo incontro tra l’Inter e i suoi agenti, dopo che la società ha deciso di offrire un rinnovo contrattuale. La scelta nasce dalla volontà di mantenere il centrocampista turco nel progetto nerazzurro, con un’offerta che prevede un aumento di ingaggio e una durata più lunga. L’appuntamento si terrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un accordo prima della fine della stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, in programma un incontro per il rinnovo di contratto di Calhanoglu: i nerazzurri vogliono blindare il centrocampista. L' Inter non ha intenzione di perdere il suo faro del centrocampo e si prepara a blindare Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, è previsto un incontro decisivo tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del calciatore nel mese di marzo. L'obiettivo della società è chiaro: prolungare il rapporto con il turco, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, per scacciare le sirene di mercato che iniziano a suonare con insistenza.