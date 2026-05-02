Odense BK-Silkeborg domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 14:00 si affrontano Odense BK e Silkeborg in una partita valida per il campionato danese. L’Odense BK, appena promosso, sta portando a termine una stagione positiva con il supporto del nuovo allenatore Zorniger. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, mentre le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli analisti sportivi.

L’Odense BK sta per completare un’ottima stagione da club neopromosso, sfruttando al meglio il ritorno nella massima serie calcistica danese insieme al loro nuovo allenatore Zorniger. Con sole tre giornate ancora da giocare la salvezza è ormai garantita mentre andare a prendere il Copenhagen, che guida la classifica del girone retrocessione, sarà quasi impossibile visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Vejle-Odense BK (venerdì 20 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Silkeborg, che è stato un buon risultato, il Vejle si trova a -9 dal Fredericia e dunque dalla... Aarhus GF-Odense BK (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo quasi due mesi torna la massima serie danese con l’anticipo del venerdì sera tra Aarhus GF e Odense BK, incluso del programma della...