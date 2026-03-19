Vejle-Odense BK venerdì 20 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Vejle-Odense BK si sfideranno venerdì 20 marzo 2026 alle 19:00. Dopo un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Silkeborg, il Vejle si trova a nove punti di distanza dal Fredericia, squadra che occupa la zona di salvezza. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono stati pubblicati in vista della partita.

Dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Silkeborg, che è stato un buon risultato, il Vejle si trova a -9 dal Fredericia e dunque dalla salvezza. Una situazione disperata a nove giornate dalla fine del campionato prima di questa sfida contro un Odense BK che invece resta sulla vittoria contro il decaduto Copenhagen. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Vejle-Odense BK (venerdì 20 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Aarhus GF-Odense BK (venerdì 06 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiDopo quasi due mesi torna la massima serie danese con l’anticipo del venerdì sera tra Aarhus GF e Odense BK, incluso del programma della... Contenuti e approfondimenti su Vejle Odense BK venerdì 20 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Odense Boldklub vs Vejle BK | Superligaen | risultati in diretta; Silkeborg IF - Vejle BK Pronostico e confronto quote 16.03.2026; Pronostico Silkeborg - Vejle BK - Quote & Statistiche - 16 marzo 2026, Superliga, Danimarca; FC Fredericia - Randers FC Pronostico e confronto quote 13.03.2026.