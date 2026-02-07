Aarhus GF-Odense BK lunedì 09 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21, torna la massima serie danese con il match tra Aarhus GF e Odense BK. Dopo quasi due mesi di pausa, le squadre scendono in campo per la diciannovesima giornata del campionato. Le formazioni sono pronte, i giocatori motivati e gli appassionati aspettano con ansia questa sfida che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla corsa alle posizioni di vertice.

Dopo quasi due mesi torna la massima serie danese con l'anticipo del venerdì sera tra Aarhus GF e Odense BK, incluso del programma della diciannovesima giornata. I padroni di casa sono al comando della classifica di Superligaen con quattro punti di margine sul Midtjylland mentre il campione uscente Copenaghen, a -12, sembra tagliato fuori, almeno.

