Il Servizio sanitario nazionale ha superato la soglia critica di allerta e rischia un vero e proprio blocco strutturale. A tracciare questo quadro allarmante è l’ultimo report diffuso dal sindacato Nursing Up, che punta il dito contro una crisi non più temporanea, ma profondamente radicata nelle fondamenta stesse del sistema clinico italiano. Secondo il presidente nazionale Antonio De Palma, il fulcro dell’emergenza è inequivocabile: all’Italia mancano drammaticamente gli infermieri, non i medici, e senza questa colonna portante l’intero apparato è destinato a cedere. Ospedali oltre i limiti di sicurezza. I dati sull’occupazione delle strutture tracciano uno scenario di estrema saturazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità al collasso: reparti oltre il 100 per cento e fuga di infermieri. L’allarme di Nursing Up

Articoli correlati

Sanità trentina in affanno: Nursing Up lancia l’allarme sulla carenza di infermieriLa sanità pubblica trentina rischia di non reggere senza infermieri e professionisti sanitari.

L'allarme della Cgil sulla sanità romagnola: "Carenza di personale e sicurezza a rischio. Reparti allo stremo"Duro affondo del sindacato: "La tenuta del sistema non è più scontata: basta chiedere sacrifici, servono assunzioni subito" “La sanità romagnola è...

Altri aggiornamenti su Sanità al collasso reparti oltre il 100...

Temi più discussi: Sanità, Medicina interna in Calabria al collasso: reparti pieni e Pronto soccorso sotto pressione · LaC News24; Calabria, sanità al collasso: reparti di medicina al 100% di overbooking e medici sotto organico del 30%; Ospedali al collasso tra overbooking e carenza di medici; Calabria, il 100% dei reparti di medicina interna è in overbooking.

Sanità al collasso. Ecco cosa accade all’ospedale di MARCIANISE: le segnalazioniAttese infinite. Ore, a volte giorni. In alcuni casi, secondo quanto raccontano i familiari, anche settimane prima di riuscire a ottenere un ricovero o un trasferimento in reparto ... casertace.net

Sanità al collasso in Calabria: a Lamezia l'iniziativa Dove finisce la teoria e inizia la curaLamezia Terme - Si è tenuta a Lamezia Terme, al Parco Peppino Impastato, l'iniziativa dal titolo 'Dove finisce la teoria e inizia la cura', organizzata dall'Associazione 'Il vizio di vivere e non solo ... lametino.it