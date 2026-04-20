Riaperto il ponte sull’Ozzeri | Ora il nodo si sposta sul Serchio

Dopo la riapertura del ponte sull’Ozzeri, le autorità hanno indicato come prossimo intervento prioritario i lavori sul ponte sul Serchio. La ripresa del traffico sulla prima infrastruttura ha spostato l’attenzione sulla necessità di intervenire anche sull’altro ponte, situato nella zona di Ripafratta. La Provincia di Pisa ha confermato questa linea di intervento attraverso le dichiarazioni del suo presidente.

"Dopo la riapertura del ponte sull’Ozzeri, la priorità è avviare i lavori sul ponte sul Serchio ". Così il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori indica il prossimo passo per la viabilità a Ripafratta. Il ponte sull’Ozzeri è stato riaperto al traffico il 15 aprile dopo interventi per circa 200mila euro finanziati dall’ente provinciale. "Al netto delle varie criticità incontrate in fase di lavorazione, si tratta di un importante intervento per la messa in sicurezza di questa infrastruttura", afferma Angori, che ha effettuato un sopralluogo sul posto subito dopo la riapertura. Ora l’attenzione si sposta sul ponte sul Serchio, infrastruttura di cui la Provincia si è fatta carico dopo che a lungo non era stata individuata con certezza la proprietà.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperto il ponte sull’Ozzeri: "Ora il nodo si sposta sul Serchio" Notizie correlate Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul SerchioE' stato riaperto al traffico viario nella mattinata di mercoledì 15 aprile il Ponte sull'Ozzeri in località Ripafratta (San Giuliano Terme), dopo... San Giuliano Terme: Ponte sull'Ozzeri aperto ai pedoni dal 3 aprileDa venerdì 3 aprile sarà riaperto al transito di velocipedi e pedoni il ponte sul Canale Ozzeri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul Serchio; ?Riaperto il ponte sull'Ozzeri; Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul Serchio; Il ponte più terrificante d'America riapre: salite da brivido e vista mozzafiato. Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San SalvoL'ondata di maltempo sembra essere finalmente alle spalle. Ma le difficoltà restano, su tanti fronti, a partire da quello della viabilità. In questo senso è una notizia decisamente importante la riape ... rainews.it Ponte sulla Bure, tre mesi di lavori per il definitivo consolidamentoVia ai lavori della seconda fase di consolidamento del ponte sulla Bure del Pontenuovo. La ditta incaricata ha iniziato ... lanazione.it Calcio: il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal, tutto riaperto in Premier. Guardiola a -3 con un partita in meno, Haaland decide dopo un errore di Donnarumma. #ANSA https://ow.ly/OkpB50YMkkM facebook Oggi sono tornato al Castello Utveggio, riaperto da mesi dopo tanto tempo. Ho incontrato i palermitani (e non solo) che lo visitano e ho condiviso con loro un momento semplice, fatto di sorrisi e parole e questa foto insieme. #Palermo #Sicilia x.com