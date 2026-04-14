Savona 6 milioni per i ponti | piano blitz per la sicurezza stradale

La Provincia di Savona ha annunciato un investimento di circa 6 milioni di euro destinato alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture viarie, in particolare per la sicurezza dei ponti. I lavori prevedono l’affidamento di nuovi interventi e l’avvio di cantieri già in corso, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità delle strutture e migliorare la sicurezza sulla rete stradale locale.

La Provincia di Savona ha pianificato una serie di interventi strutturali sulla propria rete viaria che, tra nuovi affidamenti e cantieri già avviati, mobiliteranno circa 6 milioni di euro per la protezione dei ponti e il potenziamento della sicurezza stradale. Il piano, che vede l’integrazione di fondi ministeriali e risorse provinciali, mira a consolidare i manufatti esistenti e a modernizzare le barriere protettive su diverse direttrici strategiche del territorio ligure. Un piano capillare tra consolidamento strutturale e nuove barriere. L’azione programmata dall’ente provinciale si concentra sulla manutenzione e sul rafforzamento dei ponti, con un approccio che alterna interventi pesanti di ingegneria a monitoraggi tecnici puntuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, 6 milioni per i ponti: piano blitz per la sicurezza stradale Monza, cantieri per 3 ponti storici: 1,5 milioni per la sicurezzaLa città di Monza si prepara a un importante rinnovamento infrastrutturale con l’avvio imminente dei lavori di manutenzione straordinaria su tre... Infrastrutture, il punto della Provincia sui lavori: la Bidentina è il cuore del piano sicurezza pontiProsegue l’impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull’intero territorio provinciale.