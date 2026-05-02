Il Napoli si trova in testa nella corsa a Kerim Alajbegovic, un giovane calciatore bosniaco classe 2007, superando le concorrenti Inter e Roma. I contatti con l’entourage del giocatore sono aumentati nelle ultime settimane, mentre le trattative tra le parti continuano per definire il trasferimento. Alajbegovic ha deciso di trasferirsi in Serie A, scegliendo il club partenopeo davanti ad altre opzioni sul tavolo.

Kerim Alajbegovic ha scelto di giocare in Serie A e il Napoli è in vantaggio nella corsa al talento bosniaco classe 2007. Gli azzurri hanno già presentato il progetto tecnico al calciatore, mentre Inter e Roma sembrerebbero essere rimaste ferme ai sondaggi. Alajbegovic rifiuta la Bundesliga: la scelta è l’Italia. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, che ha riattivato la clausola di riacquisto dal Salisburgo, ha comunicato ai suoi agenti una decisione netta. La Serie A è l’obiettivo dichiarato di Kerim Alajbegovic e il Napoli ha colto l’occasione con tempestività, muovendosi prima della concorrenza con un progetto sportivo concreto. Kerim Alajbegovic durante Bosnia-Italia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nuovo colpo per il Napoli: superate Inter e Roma, i contatti aumentano

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