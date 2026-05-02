Negli ultimi tempi, si registra un aumento di persone con patrimoni elevati che investono nel settore del lusso. Questa tendenza ha portato a un'evoluzione dei marchi, che si adattano alle nuove esigenze di un pubblico sempre più interessato anche agli aspetti finanziari degli acquisti. La digitalizzazione ha favorito una maggiore presenza online e ha reso più accessibile il mercato, trasformando il desiderio di possedere beni di lusso in una forma di competizione sociale.

? Cosa scoprirai Come cambiano i brand quando il lusso diventa un investimento finanziario?. Perché la digitalizzazione sta trasformando il desiderio in una competizione sociale?. Quali settori stanno subendo l'impatto degli acquisti record dei nuovi super-ricchi?. Come può l'Italia dominare il mercato del lusso basato sulle esperienze?.? In Breve Ricchezza ultra-elevata cresciuta sette volte rispetto alla popolazione adulta negli ultimi vent'anni.. Altrata rileva nuovi flussi economici verso arte, vini pregiati e auto storiche.. L'Italia punta su hospitality e fine dining per competere nel mercato esperienziale.. I margini elevati attirano nuovi operatori rischiando la saturazione del settore luxury.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi super-ricchi: il boom che trasforma il mercato del lusso

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

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