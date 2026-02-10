Come sono fatti i nuovi jet privati e di lusso dei super ricchi

I nuovi jet di lusso destinati ai super ricchi stanno diventando sempre più richiesti. Dentro, sono veri e propri hotel volanti con interni rifiniti in ogni dettaglio, dai materiali pregiati agli arredi moderni. I costi sono astronomici, e solo pochi possono permetterseli. La domanda cresce e le aziende del settore investono in tecnologia e design per offrire comfort e privacy assoluti.

I jet privati sono ormai sempre più richiesti, soprattutto dalla clientela di "super ricchi". Come sono fatti all'interno e quanto costano?.🔗 Leggi su Fanpage.it

