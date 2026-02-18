Case da 8 milioni e super attici ormai introvabili | come va il mercato immobiliare del lusso a Milano

Il mercato immobiliare del lusso a Milano ha registrato un netto rallentamento, con alcune case da 8 milioni di euro ormai difficili da trovare. La causa principale è la riduzione della domanda di appartamenti di alto livello, soprattutto tra gli acquirenti stranieri. Un esempio concreto è un attico di 350 metri quadri con terrazzo, situato nell’area Venezia-Duse, che è stato messo in vendita a 8 milioni di euro senza trovare ancora un acquirente. I super attici più esclusivi continuano a rappresentare una nicchia rara nel panorama cittadino.

Fino a 38.700 euro la richieste al mq per un'abitazione nel Quadrilatero, e fino a 30mila in Centro storico. Dopo l'espansione degli scorsi anni, l''high-end property market' inizia a stabilizzarsi, per più ragioni. Le previsioni per il 2026, le tabelle, i quartieri più "caldi" e tutto quello che bisogna sapere Nella seconda metà dello scorso anno si confermano alcune tendenze già consolidate negli anni scorsi, ma si intravedono i segni di cambiamenti futuri. Le case introvabili: terrazzi enormi e quiete. Cosa cerca oggi chi spende 9 milioni per un appartamento a Milano🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Attici, ville e investimenti, il mercato immobiliare di lusso traina la Riviera. I progetti in cantiere Sanremo 2026: il festival accende il mercato immobiliare, da Roma a Milano ecco i prezzi delle case.Sanremo 2026 ha portato un aumento delle richieste di case nelle città vicine, innescando un rialzo dei prezzi immobiliari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lascia un buco da 8 milioni di euro in un condominio, gliene viene affidato subito un altro; Questa è la modesta casa che Bill Gates vende a Medina (Washington) per 4 milioni; La casa dei Beckham nel grattacielo di Zaha Hadid è stata venduta per 24,6 milioni di dollari; La casa green fa esplodere gli affitti. In un condominio lascia un buco da 8 milioni di euro, gliene viene affidato subito un altroL’amministratrice si è dimessa dopo il disastro in un condominio di Rho: 100mila euro di debiti a famiglia. Eppure i giudici l'hanno nominata per gestire un condominio misto, in parte popolare e in pa ... milanotoday.it In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case, più di una su 4Sono 8 milioni e mezzo le case inutilizzate in Italia, il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche. Per l'82,9% degli italiani è la paura di non rientrare in possesso della ... ansa.it Oggi la Giornata nazionale del #gatto: sono 12 milioni quelli che vivono nelle nostre case. Per prenderci cura di ognuno di loro spendiamo 770 euro l’anno. #Tg1 Simona Giampaoli facebook