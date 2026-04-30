Il governo ha annunciato la proroga delle agevolazioni sulle accise per i carburanti, che durerà tre settimane. La misura prevede che il taglio sul diesel rimanga invariato, mentre quello sulla benzina venga ridotto a soli cinque centesimi. Questa decisione riguarda esclusivamente le aliquote applicate ai carburanti, senza coinvolgere altre componenti del prezzo. La proroga entra in vigore immediatamente e si applica fino alla fine di questo periodo.

Il governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise s ui carburanti per tre settimane, stavolta con una differenza: resta immutata la quota sul diesel mentre scende a 5 centesimi quella sui carburanti. Si tratta del secondo rinnovo del provvedimento varato dal Cdm il 18 marzo scorso, dopo l’impennata dei prezzi seguita allo scoppio della guerra in Iran, con uno sconto di 24,4 centesimi alla pompa che ora rimane inalterato sul gasolio. Quanto alle ulteriori misure in favore degli autotrasportatori, che hanno proclamato uno sciopero dal 25 al 19 maggio, saranno presumibilmente al centro di un tavolo di confronto tra il governo e la categoria, mentre si cercano sponde anche in sede Ue per reperire fondi a sostegno del credito di imposta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accise, proroga a due velocità: diesel ancora scontato, benzina tagliata solo di 5 centesimi

Notizie correlate

Taglio delle accise prorogato di 21 giorni: 20 centesimi per il diesel, ma “solo” 5 per la benzinaRoma, 30 aprile 2026 – Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio...

Taglio accise benzina e diesel, ipotesi proroga dopo l'1 maggio solo per camionisti o Isee fino a 15 mila euroIl governo è a caccia di risorse per prorogare il taglio delle accise su benzina e diesel.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Diesel a 2,3 euro senza proroga del taglio accise: il governo decide nelle prossime ore | Quattroruote.it; Accise sui carburanti: in vista una nuova proroga dopo il 1° maggio; Taglio accise carburanti: possibile proroga di 15 giorni e sconto extra su gasolio; Diesel più caro d'Europa in Italia, dal 2 maggio oltre i 2,3 euro senza la proroga del taglio delle accise.

Accise, proroga a due velocità: diesel ancora scontato, benzina tagliata solo di 5 centesimiIl governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise s ui carburanti per tre settimane, stavolta con una differenza: resta immutata la quota sul diesel ... gazzettadelsud.it

Carburanti, maxi taglio sul diesel: il CdM approva la proroga delle accise, ma sulla benzina...Il governo prolunga di 21 giorni lo sconto sui carburanti, ma con importi ridotti rispetto ai 25 centesimi precedenti ... automoto.it

Il Governo proroga di tre settimane il taglio delle accise: provvedimento soprattutto per il gasolio, aumentato del 24% - facebook.com facebook

Carburanti, prorogato il taglio delle accise ridotto a 5 centesimi sulla benzina. Sì al Piano casa x.com