Ecco i nuovi dieci maestri del lavoro piacentini

Il 1° maggio, festa del lavoro, sarà celebrato a Bologna presso Palazzo Re Enzo con la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. In questa occasione, come in tutte le città principali italiane, verranno premiati i nuovi dieci maestri del lavoro di Piacenza. Queste decorazioni sono le più alte riconoscenze che il Presidente della Repubblica assegna ai lavoratori italiani.

Il prossimo 1° maggio, festa del lavoro, a Bologna – presso Palazzo Re Enzo -, come in tutti gli altri capoluoghi di regione d’Italia, saranno assegnate le prestigiose “Stelle al Merito del Lavoro”, le più alte decorazioni concesse dal Presidente della Repubblica ai lavoratori italiani. Sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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