Nuove membrane | l’innovazione che elimina il 99% dell’arsenico nell’acqua

Recentemente sono state sviluppate nuove membrane in grado di rimuovere fino al 99% dell'arsenico dall'acqua potabile. Queste tecnologie vengono applicate in diverse zone, tra cui Viterbo, Roma e Latina, dove l’esposizione all’arsenico rappresenta un problema. Le membrane filtrano l’acqua senza alterarne la composizione minerale, mantenendo i livelli di minerali essenziali. La loro efficacia e modalità di funzionamento sono al centro di recenti studi e applicazioni sul campo.

? Cosa scoprirai Quali comuni tra Viterbo, Roma e Latina rischiano l'esposizione all'arsenico?. Come fanno le nuove membrane a pulire l'acqua senza alterarne i minerali?. Chi sono gli scienziati che hanno sviluppato questa tecnologia bio-ispirata?. Quando inizieranno i test operativi negli acquedotti delle zone critiche?.? In Breve Membrane bio-ispirate rimuovono il 99% dell'arsenico senza alterare i sali minerali.. Ricerca condotta dal CNR di Roma e dall'Università della Calabria.. Dottoresse Litta e Reali dell'Isde hanno fornito il supporto tecnico necessario.. Rischio tossicità rilevato nelle province di Viterbo, Roma e Latina.. Il dottor Cavaliere ha presentato a Montecitorio, giovedì 30 aprile 2026, una tecnologia innovativa per eliminare l’arsenico dalle acque durante la rassegna cinematografica Italian Green Film Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove membrane: l’innovazione che elimina il 99% dell’arsenico nell’acqua Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, acqua potabile di nuovo a Tarquinia e Canino: "Rientrati arsenico e clorato" Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acquaMarina di Massa (Massa Carrara), 31 marzo 2026 – Nuove tubazioni dell’acqua a Marina di Massa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Medica SpA avvia la produzione USA nell’area di Minneapolis; Milano Design Week 2026: L'Umano al Centro. Manifesto di una nuova era dell'abitare.; Sanità, a Catanzaro il nuovo protocollo Ecmo: l’azienda Dulbecco eccellenza nel supporto vitale. Membrana con 100% di bitume riciclato da DerbigumFree, 20 Free: 1 mese, per 3 anni (almeno) More c » « 2 1 , , Dall’economia circolare alla pratica industriale: con la tecnologia Novitumen®, Derbigum introduce anche in Italia Derbicoat® NOVI P, la p ... comunicati-stampa.com Innovazione: ENEA, nuove mascherine da scarti agroindustrialiNuovi tipi di mascherine realizzate in nanofibre di seta con pratiche sostenibili (elettrofilatura), in grado di esercitare anche una specifica azione antibatterica. È quanto ENEA ha messo a punto. corrierenazionale.it NUOVE STRUTTURE MULTISTRATO PER REALIZZARE VELE HIGH TECH BASATE SU FIBRE AD ALTO MODULO Il progetto si propone di studiare, realizzare e testare il prototipo di un nuovo tipo di membrana per vele high tech in cui uno o entrambi gli str - facebook.com facebook