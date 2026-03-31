Il giardino Don Vito Marotta a Loseto è stato riaperto dopo lavori di riqualificazione. L'area giochi, che include giostrine accessibili e una nuova pavimentazione, è stata inaugurata ieri di fronte a un pubblico composto da rappresentanti istituzionali. La riapertura segue i lavori di miglioramento dell'area ludica e mira a garantire uno spazio più sicuro e accessibile per i bambini.

Inaugurata la rinnovata area ludica del parchetto 'Don Vito Marotta'. Installati nuovi giochi accessibili. Procede intanto il progetto per il bosco sociale Area giochi rinnovata per il giardino Don Vito Marotta a Loseto. Dopo i lavori di riqualificazione, l'area ludica è stata inaugurata e riaperta al pubblico nella giornata di ieri, alla presenza dell'assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, della presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo, e dei consiglieri municipali. La riqualificazione dell'area ludica è stata finanziata grazie all'accordo quadro per la manutenzione straordinaria e l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree a verde e parchi del Municipio IV. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il giardino di Loseto si trasforma: riapre l'area giochi tra giostrine accessibili e nuova pavimentazione

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