Si fa sempre più insistente la voce di un possibile modello pick-up basato sulla Dacia Duster, che potrebbe arrivare in Europa entro il 2027. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma alcune indiscrezioni indicano che il progetto potrebbe essere in fase di sviluppo. La casa automobilistica non ha ancora annunciato dettagli o piani precisi riguardo a questa versione del veicolo.

Una Dacia Duster pick-up “vera” per l’Europa entro il 2027 non è confermata. Però. qualcosa si muove, e le indiscrezioni sono interessanti. Esiste davvero un progetto?. Sì, ma va chiarito bene: Dacia Duster ha già avuto una versione pick-up, però molto di nicchia (single cab, per flotte e mercati specifici). Il gruppo Renault Group sta sviluppando derivati pick-up sulla piattaforma del nuovo Duster. Per il Sud America è previsto un pick-up derivato dal concept Renault Niagara Concept con possibile arrivo entro il 2027. Quindi: il progetto esiste, ma è pensato prima per mercati come Brasile e Argentina, non per l’Europa. Arriverà in Europa?. Qui serve essere realistici: Nei piani ufficiali Dacia fino al 2028 non compare un pick-up Duster europeo.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Duster Pick-Up 2027: arriva davvero?

NUOVA DACIA SOLENZA PICKUP 2026 È ARRIVATA… E DISTRUGGE TUTTA LA CONCORRENZA!

Notizie correlate

Nuova gamma Dacia 2026: Sandero, Duster, Bigster e le altreC'è chi ha fatto all in sull'elettrico per poi inserire rapidamente la retromarcia e chi, come Dacia, procede spedita verso la sostenibilità con la...

Nuova Dacia Duster Pikes Peak la versione estrema per le corseUna Dacia Duster Pikes Peak sarebbe un mix tra SUV compatto e prototipo da gara estrema.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Great Wall Motors: tutti i modelli in arrivo in Italia tra SUV, pick?up e fuoristrada - VIDEO | Quattroruote.it; Nuova Fiat Grizzly, che dimensioni avrà? Eccola a fianco della Dacia Duster.

Dacia Duster 2026: addio definitivo al diesel, spazio solo ad hybrid e GPLLa Dacia Duster entra nel 2026 con una svolta chiara e ormai inevitabile: il diesel esce definitivamente di scena. Il SUV più ... motorage.it

Nuova Dacia Duster 2024 | D’Aberton: Il debutto commerciale in Italia è previsto per il mese di giugnoIl Duster 2024 di Dacia (qui la nostra prova), lanciato nel 2010, ha avuto un impatto significativo sul mercato automobilistico, rendendo i veicoli sport utility più accessibili per i consumatori. Con ... motorionline.com

Nuovo Dacia Duster da 99€ rata mese!! Da Nuova Brescia Motori a Savignone Ge. #savignone #dacia #daciaduster - facebook.com facebook