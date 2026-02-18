nuova dacia duster pikes peak la versione estrema per le corse

Dacia ha presentato la nuova Duster Pikes Peak, un modello che nasce dall’esigenza di partecipare alle corse in salita come la Pikes Peak International Hill Climb. La vettura combina le dimensioni compatte di un SUV con le caratteristiche di una vettura da corsa, puntando a raggiungere i migliori tempi sulla famosa salita. La Duster Pikes Peak si distingue per un design più aggressivo, con un telaio rinforzato e componenti leggeri, pensati per affrontare le curve e le pendenze ripide della gara.

Una Dacia Duster Pikes Peak sarebbe un mix tra SUV compatto e prototipo da gara estrema. Se dovessimo immaginarla progettata per la Pikes Peak International Hill Climb, ecco come potrebbe essere. Ovviamente si tratta di un progetto non confermato dal brand, ma ci siamo divertiti ad idearlo. Concept: Dacia Duster “PP-Extreme”. Motore e Prestazioni. Alla Pikes Peak servono potenza brutale e gestione dell’altitudine: Motore: V6 biturbo centrale o powertrain elettrico tri-motore. Potenza: 950–1.000 CV. Coppia: oltre 1.000 Nm. Trazione: integrale con torque vectoring attivo. 0-100 kmh: ~2,2 secondi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

