Nuova gamma Dacia 2026 | Sandero Duster Bigster e le altre

C'è chi ha fatto all in sull'elettrico per poi inserire rapidamente la retromarcia e chi, come Dacia, procede spedita verso la sostenibilità con la dose giusta di pragmatismo. Oggi la casa del gruppo Renault guarda tutti dall'alto nella classifica delle auto più vendute in Europa con la Sandero, emblema di una crescita che parla di oltre dieci milioni di esemplari venduti nel mondo dal 2004, e di un incremento dei volumi pari al 3,1% solo nell'ultimo anno. L'ottimismo del 2026 poggia su un programma di aggiornamento esteso a tutta la gamma, ora proposta con una line-up di motori multi-energia che cresce nelle prestazioni senza penalizzare consumi ed efficienza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

