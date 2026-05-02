Nuova corruzione | inchieste tra Liguria e Veneto svelano i nuovi sistemi

Le indagini tra Liguria e Veneto hanno portato alla luce nuovi schemi di corruzione che si sono sviluppati dopo gli anni di Mani Pulite. Le inchieste hanno identificato politici e imprenditori coinvolti in sistemi di tangenti e illeciti, provenienti da diverse realtà locali. Le attività investigative si concentrano su episodi recenti e sui modi in cui sono state strutturate le pratiche illecite, con dettagli su alcune delle persone coinvolte e sulle modalità operative adottate.

? Cosa scoprirai Come si sono evoluti i sistemi di mazzette dopo Mani Pulite?. Chi sono i politici coinvolti nei nuovi intrecci tra Liguria e Veneto?. Come vengono usate le consulenze fittizie per nascondere i flussi finanziari?. Perché il potere si è spostato dai partiti ai singoli individui?.? In Breve Inchieste su Toti in Liguria e Brugnaro a Venezia rivelano nuovi sistemi illeciti.. Nuovo volume di Bisbiglia e Grasso in uscita il 1 maggio 2026.. Indagini su gestione portuale ligure e conflitti d'interesse urbanistici a Venezia.. Criminalità diffusa tra autostrade torinesi, appalti digitali romani e gestione territoriale bresciana.. Dal 1 maggio 2026 viene pubblicato il volume di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso che analizza le nuove dinamiche della corruzione nazionale attraverso inchieste su varie realtà territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova corruzione: inchieste tra Liguria e Veneto svelano i nuovi sistemi Notizie correlate Stragi nazifasciste: 16 anni di inchieste svelano la veritàUna mostra intitolata Nonostante il lungo tempo trascorso, dedicata alle stragi nazifasciste nella guerra di liberazione tra il 1943 e il 1945, è... Liguria: tra record turistici e nuovi sbocchi per il lavoroLa Liguria sta tracciando un percorso di sviluppo economico che punta a consolidare il primato territoriale attraverso una gestione strategica del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dai favori agli ispettori infedeli: Clean 3 allarga l’inchiesta sui controlli nei cantieri; Inchiesta mafia-appalti, si alleggerisce la posizione dell’imprenditore Giovanni Aveni: il Riesame revoca l’obbligo di firma; Mirko Pellegrini, sequestrato il tesoro di 'Mr Asfalto'. È accusato di corruzione negli appalti per le strade; Inchiesta Clean 3 a Pavia, chiuse le indagini. Otto gli indagati, anche 4 carabinieri. Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagatiPavia, accertamenti conclusi. Anche quattro carabinieri nei guai ... msn.com Ruby, nuova inchiesta su Berlusconi L’ipotesi: «Corruzione di testimoni»Entro Natale a Milano verrà aperta una nuova inchiesta su Silvio Berlusconi, i suoi legali Niccolò Ghedini e Piero Longo, e una serie di testimoni convocati in aula nei due processi sulle serate ad ... milano.corriere.it Il Fatto Quotidiano. . La corruzione non è mai finita. È cambiata. La Repubblica delle mazzette. La nuova Tangentopoli che corrode l’Italia dei giornalisti Marco Grasso e Vincenzo Bisbiglia racconta un sistema più diffuso, meno visibile, ma ancora radicato. In li - facebook.com facebook #LeoneXIV: "Costruire un Paese dove siano superate per sempre le vecchie divisioni, dove scompaiano l’odio e la violenza, dove la piaga della corruzione venga guarita da una nuova cultura della giustizia e della condivisione". x.com