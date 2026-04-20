La Liguria ha registrato un incremento nel numero di visitatori e di arrivi turistici rispetto agli anni precedenti. Il territorio sta investendo nella gestione delle infrastrutture portuali e nella promozione del settore turistico. Sono stati avviati progetti per favorire nuovi sbocchi occupazionali e migliorare la connessione tra le città e le aree costiere. Le autorità locali monitorano costantemente i dati relativi all’afflusso di turisti e alle opportunità di lavoro generate dal settore.

La Liguria sta tracciando un percorso di sviluppo economico che punta a consolidare il primato territoriale attraverso una gestione strategica del lavoro, delle infrastrutture portuali e del flusso turistico. Il presidente della Regione, Bucci, ha delineato un quadro in cui la crescita del PIL e l’abbattimento della disoccupazione, ferma al 4%, si intrecciano con una visione logistica che vede nel corridoio tra Genova, Milano e Torino un potenziale pilastro macroregionale europeo. I numeri parlano chiaro: lo scorso anno la regione ha ospitato oltre 25 milioni di visitatori, un dato che apre la strada a proiezioni ancora più ambaciose per il 2026, nonostante le incertezze legate alla situazione geopolitica globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: tra record turistici e nuovi sbocchi per il lavoro

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