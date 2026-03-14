Stragi nazifasciste | 16 anni di inchieste svelano la verità
Una mostra intitolata Nonostante il lungo tempo trascorso, dedicata alle stragi nazifasciste nella guerra di liberazione tra il 1943 e il 1945, è stata inaugurata ieri all'interno del Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia Militare. L'esposizione, promossa dallo Stato Maggiore della Difesa e realizzata sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Italiana, resterà aperta fino al 10 aprile. Il percorso espositivo si basa su fotografie sgranate in bianco e nero, filmati e documenti origina . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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