Dopo più di quattro anni, l'inno russo è stato suonato nuovamente per celebrare una vittoria nel mondo del nuoto sincronizzato. La competizione si è svolta in un evento internazionale, dove una squadra russa ha conquistato il primo posto, portando l'inno nazionale a risuonare sul podio. La vittoria segna il ritorno di una nazionale che non aveva ottenuto un risultato simile da diverso tempo.

AGI - Dopo oltre quattro anni l'inno russo è risuonato per una vittoria sportiva a livello mondiale. È accaduto oggi a Xian in Cina per la vittoria delle sincronette russe Kira Cherezova e Valentina Gerasimova che si sono imposte nel duo libero della terza tappa della Coppa del mondo di nuoto artistico. Il 13 aprile scorso World Aquatics aveva deciso di riammettere la Russia e la Bielorussia con inno, bandiera e colori nazionale alle competizioni internazionali dei suoi sport di competenza - nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico - anche a livello assoluto e non solo giovanile. Cherezova-Gerasimova, che a fine marzo avevano vinto la gara di Coppa a Parigi ma erano ancora "atlete individuali neutrali" (Ain), nelle acque di Xian hanno preceduto di quasi venti punti le connazionali Kristina Chekhanova e Anastasia Sidorina.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuoto: trionfo nel sincro, dopo quattro anni risuona l'inno russo

Notizie correlate

Nel Principato risuona l’Inno di Mameli: Sinner svernicia Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1Jannik Sinner svernicia Alcaraz e vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.

Nuoto artistico e inclusione. Trofeo Sincro per TuttiDomani, la piscina comunale di Cesenatico ospita il Trofeo Sincro per Tutti, competizione dedicata alle giovani atlete del nuoto artistico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Sincro, le ragazze di Novara incantano in Piemonte: tutti i successi delle campionesse della Libertas; Matteo Santoro trionfa a Torino, doppio oro agli Assoluti 2026: sul fidanzato Max Liñan cala il silenzio.

Nuoto artistico, la piscina comunale pronta ad accogliere 1200 atleti per il Trofeo Around Sincro 2026È sempre bello vedere così tanti giovani appassionati riunirsi qui a Cesenatico. Il Trofeo Around Sincro è tra le manifestazioni più importanti in Italia e in Europa per partecipazione ... cesenatoday.it

Sincro, le ragazze di Novara incantano in Piemonte: tutti i successi delle campionesse della LibertasPioggia di titoli e di medaglie per la Libertas Nuoto Novara al campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato disputati alla piscina Trecate di Torino nell'ultimo week end. novaratoday.it

"ANGELI E DEMONI" DI BRONZO Splendida medaglia di bronzo per la squadra azzurra nella finale della routine libera nella terza tappa della World Cup di nuoto artistico a Xian, in Cina. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Ales - facebook.com facebook

L’Italia Rinuncia Agli Europei 2026 Di Nuoto Paralimpico In Turchia Per Motivi Di Sicurezza x.com