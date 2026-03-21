nuoto artistico e inclusione trofeo sincro per tutti

Domani la piscina comunale di Cesenatico accoglie il Trofeo Sincro per Tutti, una gara dedicata alle giovani atlete di nuoto artistico. La manifestazione coinvolge diverse squadre che si preparano a competere in diverse discipline del settore. L'evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a tutte le partecipanti, indipendentemente dall’esperienza.

Domani, la piscina comunale di Cesenatico ospita il Trofeo Sincro per Tutti, competizione dedicata alle giovani atlete del nuoto artistico. L’evento, organizzato da Rari Nantes Romagna sotto l’egida di Around Sport, società sempre sensibile ai temi dell’inclusione, si preannuncia come una giornata ricca di emozioni, entusiasmo e talento, pensata per valorizzare il percorso delle giovani nuotatrici che si sono avvicinate a questa disciplina da non più di due anni. Il trofeo nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione concreta di crescita sportiva e personale, in un contesto accogliente, inclusivo e capace di mettere al centro la partecipazione, l’impegno e la passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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