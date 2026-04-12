Nel Principato, si è ascoltato l’Inno di Mameli mentre il tennista italiano ha battuto il favorito spagnolo in finale, conquistando per la prima volta il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. La partita si è conclusa con una vittoria netta, che ha portato il giocatore italiano a salire al primo posto della classifica mondiale. La competizione si è svolta sulla terra battuta, con un montepremi di sei milioni di euro.

Jannik Sinner svernicia Alcaraz e vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro) e tornerà domani numero uno del mondo. Il 24enne altoatesino sconfigge in finale il suo grande rivale, il 22enne spagnolo Carlos Alcaraz, che scavalcherà nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in due ore e 15 minuti. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera. “Fa tutto molto meglio di me nei momenti chiave”, si è sfogato a un certo punto Alcaraz, urlando più volte il concetto, un ennesimo indizio che stava subendo la crescente pressione e la freddezza mentale di Sinner, fondamentale per portare a casa partita e torneo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel Principato risuona l’Inno di Mameli: Sinner svernicia Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1

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