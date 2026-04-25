Paltrinieri d’argento nella sprint di Ibiza | SuperGreg sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto di fondo

Nella tappa di Ibiza della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, l’atleta italiano ha conquistato la medaglia d’argento nella gara sprint. Con un tempo di 5’45”2, si è posizionato a 1,9 secondi dall’ungherese che ha vinto anche la prova di dieci chilometri disputata il giorno precedente. La gara si è svolta sulla distanza ridotta, con il nuotatore italiano che ha concluso in seconda posizione.

Il carpigiano tocca in 5’45"2 a soli 1"9 dall’ungherese Betlehem, vincitore anche della dieci chilometri di ieri. Quinto Filadelli, sesto Diodato. Al femminile domina l’australiana Johnson, fuori dalla finale le azzurre. Gregorio Paltrinieri conquista l’argento nella gara sprint da tre chilometri in formato knock-out della Coppa del Mondo di nuoto di fondo ad Ibiza. SuperGreg, olimpionico azzurro, scatta nel rettilineo finale di Santa Eulalia e si lancia all’inseguimento dell’ungherese David Betlehem — vicecampione mondiale in carica e già vincitore della dieci chilometri di ieri — toccando il muro in 5’45"2, a soli 1"9 dal magiaro. Per il carpigiano è il primo podio mondiale in questa specialità.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Nuoto di fondo, Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza. Vince Betlehem, Paltrinieri lontano dal verticeNelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est di Ibiza, la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere ha regalato una 10... Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testaLa Coppa del Mondo di nuoto in acque libere torna in scena con la seconda tappa stagionale, in programma a Ibiza, nelle acque di Santa Eulària des... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assoluti Unipol. Bottazzo, Cerasuolo e Di Pietro ok. Finali dalle 18 su Raisport. Attesa Paltrinieri; Sardegna. Coppa del Mondo OW. 32 atleti convocati per la tappa di Golfo Aranci.; Curtis vince anche i 50 farfalla, Paltrinieri i 1500, ottime prove di Pilato e Cerasuolo; Santoro, Pizzini e Conte vincono i primi titoli agli Assoluti di tuffi a Torino. World Cup a Ibiza. Paltrinieri d'argento nella 3 km knockoutIN AGGIORNAMENTO. La griffe del campione eterno. Gregorio Paltrinieri è d'argento nella gara sprint 3 chilometri knock-out in coppa del mondo ad Ibiza. L'olmpionico azzurro rompe gli indugi nel rettil ... federnuoto.it Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testaLa Coppa del Mondo di nuoto in acque libere torna in scena con la seconda tappa stagionale, in programma a Ibiza, nelle acque di Santa Eulària des Riu, ... oasport.it La finale dei Coppa del Mondo FIFA 2026 segnerà una svolta storica: per la prima volta verrà introdotto un vero e proprio “half-time show”, sul modello dello spettacolo che accompagna ogni anno la finalissima del Super Bowl L'articolo completo su #Ang - facebook.com facebook Nonostante il contesto diplomatico e militare teso tra Washington e Teheran, l'Iran non dovrebbe essere privato della partecipazione alla Coppa del mondo. Ma anche in caso di forfait, il suo posto andrebbe a un paese della zona Asia e non all'Italia @lequipe x.com