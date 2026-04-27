Pavia piange Gabriele | bandiere a mezz’asta e raccolta fondi per il giovane

A Pavia si svolge una cerimonia per ricordare Gabriele Vaccaro, deceduto il 19 aprile nel parcheggio Cattaneo. La città ha disposto bandiere a mezz’asta e ha organizzato una raccolta fondi a sostegno della famiglia del giovane. La morte di Vaccaro ha suscitato dolore tra i residenti e ha portato alla luce iniziative di solidarietà. La notizia ha avuto ampia risonanza nella comunità locale.

? Cosa sapere Pavia decreta il lutto per Gabriele Vaccaro, morto nel parcheggio Cattaneo il 19 aprile.. La Consulta dei Giovani e Caritas Pavia avviano raccolta fondi per le esequie.. Lunedì 27 aprile 2026, le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali di Pavia segnano il giorno dei funerali in Sicilia per Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni la cui vita è stata spezzata nella notte tra il 18 e il 19 aprile nel parcheggio Cattaneo. Il dolore che ha colpito la comunità di Favara trova un riflesso immediato e profondo tra le strade della città pavese. In questa giornata di lutto cittadino, il legame tra la provincia lombarda e la realtà siciliana si fa tangibile, trasformando una tragedia locale in un sentimento collettivo che attraversa i confini regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia piange Gabriele: bandiere a mezz’asta e raccolta fondi per il giovane Notizie correlate Pavia, una scia di luci per Gabriele: Pavia piange il giovane ucciso? Cosa sapere Centinaia di cittadini a Pavia per la memoria di Gabriele Vaccaro, ucciso nell'area Cattaneo. Favara piange Gabriele: lutto e dolore per il giovane ucciso a PaviaLa morte violenta di Gabriele Vaccaro, avvenuta nella notte in un’area di parcheggio a Pavia, ha colpito duramente il tessuto sociale del quartiere... Altri aggiornamenti Favara piange Gabriele Vaccaro, 25 anni ucciso a Pavia dopo una notte in un localeTragedia a Pavia dove il 25enne Gabriele Vaccaro, originario di Favara, è morto dopo una coltellata al collo durante una lite nella movida. Indagini in corso, tre giovani portati in Questura. corrieretneo.it Lacrime e singhiozzi da Pavia a Favara: lo straziante abbraccio a Gabriele con le fiaccoleI due sindaci, in testa al corteo e in silenzio, hanno attraversato le vie principali della città delle cento torri per raggiungere il parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Palumbo: Bisogna riflett ... agrigentonotizie.it