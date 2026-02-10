Foibe oggi è il Giorno del ricordo | bandiere a mezz’asta e cerimonia alla Camera

Oggi si ricorda uno dei momenti più drammatici della Seconda guerra mondiale, i massacri delle Foibe. Alla Camera dei Deputati si svolge una cerimonia ufficiale, con le bandiere a mezz’asta, per onorare le vittime di quegli eventi. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quanto accadde in quei terribili anni.

(Adnkronos) – Oggi, 10 febbraio, è il Giorno del ricordo di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale: i massacri delle Foibe. Una tragedia cui fece seguito un altro dramma, quello dell'esodo: circa 250 mila italiani sono costretti a lasciare la propria terra e le proprie case.

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

In vista del Giorno del Ricordo, la Camera dei Deputati ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta.

Foibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla CameraTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com

Foibe, oggi è la Giornata del ricordoDa Trieste parte un treno che ripercorre il viaggio degli esuli verso sud: il 16 e 17 febbraio sarà Pescara, e poi il 18 a L'Aquila ... rainews.it

Foibe, italiani profughi in casa loro A guerra finita, centinaia di migliaia di italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia hanno dovuto abbandonare le loro terre e le loro case. Molti di loro furono mandati nel campo profughi di Padriciano, oggi un museo conse facebook

