Novara via ai cantieri all’ex Macello | nuovi posti di lavoro

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nell’area dell’ex Macello a Novara, dove sorgerà un nuovo polo. Sono previste assunzioni di figure professionali legate alle attività di cantiere, gestione e manutenzione del sito. L’edificio storico di Casa Bossi verrà rinnovato e adattato alle nuove funzioni, senza modificare la struttura originale. I lavori dureranno diversi mesi, portando alla creazione di nuovi posti di lavoro nella zona.

? Cosa scoprirai Quali figure professionali saranno assunte per gestire il nuovo polo?. Come verrà trasformato l'edificio storico di Casa Bossi?. Chi gestirà concretamente i lavori nell'area dell'ex Macello?. Quando inizierà la raccolta dei curriculum per i nuovi negozi?.? In Breve Il progetto copre un'estensione complessiva superiore ai 11.000 mq nell'area Porta Mortara.. La società REAM SGR gestisce l'operazione tramite il Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte.. La ristrutturazione di Casa Bossi integrerà nuove residenze e spazi per attività culturali.. Le assunzioni avverranno solo dopo la conclusione dei lavori e l'apertura delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, via ai cantieri all’ex Macello: nuovi posti di lavoro Notizie correlate Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a NovaraLa Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte potenzia i propri uffici con l'inserimento di nuovo personale. Leggi anche: Eli Lilly, Giani: “Possibile ampliamento fino a 300 nuovi posti di lavoro”. L’azienda: “Collaborazione positiva ma servono segnali forti per nuovi investimenti” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Firmato il contratto per la costruzione della nuova Città della Salute di Novara; Novara, il 29 aprile partono i lavori di recupero dell'ex Macello: l'annuncio del sindaco; Volpiano, oltre un milione per cambiare il volto del paese: via libera ai cantieri; Giro d’Italia 2026 a Novara: piano da oltre1 milione per rifare le strade della provincia. Buongiorno oggi vi porto in un piccolo paese di nome Nebbiuno in provincia di Novara. Si trova sulle colline che si affacciano sul Lago Maggiore. Li troverete una delle persone più longeve di tutt' Italia, si chiama Anna e ben avendo superato i 100 anni ( gli an - facebook.com facebook Verona, partite 11 ambulanze per portare aiuti umanitari in Ucraina. Il progetto è di un imprenditore di Novara che sta cercando di dare una mano al Paese in guerra. I mezzi arrivano da tutto il Nord Italia. x.com