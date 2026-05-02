Novara via ai cantieri all’ex Macello | nuovi posti di lavoro

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nell’area dell’ex Macello a Novara, dove sorgerà un nuovo polo. Sono previste assunzioni di figure professionali legate alle attività di cantiere, gestione e manutenzione del sito. L’edificio storico di Casa Bossi verrà rinnovato e adattato alle nuove funzioni, senza modificare la struttura originale. I lavori dureranno diversi mesi, portando alla creazione di nuovi posti di lavoro nella zona.

? Cosa scoprirai Quali figure professionali saranno assunte per gestire il nuovo polo?. Come verrà trasformato l'edificio storico di Casa Bossi?. Chi gestirà concretamente i lavori nell'area dell'ex Macello?. Quando inizierà la raccolta dei curriculum per i nuovi negozi?.? In Breve Il progetto copre un'estensione complessiva superiore ai 11.000 mq nell'area Porta Mortara.. La società REAM SGR gestisce l'operazione tramite il Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte.. La ristrutturazione di Casa Bossi integrerà nuove residenze e spazi per attività culturali.. Le assunzioni avverranno solo dopo la conclusione dei lavori e l'apertura delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Novara, via ai cantieri all’ex Macello: nuovi posti di lavoro

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