Eli Lilly Giani | Possibile ampliamento fino a 300 nuovi posti di lavoro L’azienda | Collaborazione positiva ma servono segnali forti per nuovi investimenti

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di un possibile ampliamento dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino. Ha detto che si potrebbe arrivare a creare fino a 300 nuovi posti di lavoro, ma ha anche sottolineato che l’azienda chiede segnali più forti per decidere di investire. Giani ha spiegato che attirare persone disposte a investire in Toscana è fondamentale per lo sviluppo dell’area. La situazione resta in bilico, tra speranze di crescita e la necessità di rassicurazioni concrete.

"È importante attrarre persone che poi vogliono venire a investire in Toscana". A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani soffermandosi, in particolare, sulla situazione dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino. Giani ha spiegato di aver visitato l'azienda farmaceutica, sottolineando l'ipotesi di un ampliamento dell'impianto. "Si parla di 300 lavoratori in più se consentiamo questo ampliamento, ci stiamo dando da fare per farlo". Secondo il governatore, l'accordo di programma siglato negli anni scorsi ha già prodotto risultati concreti. "L'accordo che ho firmato quando ero presidente del Consiglio regionale e poi da presidente della Regione si è sostanzialmente realizzato".

