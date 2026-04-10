Alfredo Cospito, detenuto sotto il regime del 41 bis da due anni, potrebbe ricevere una proroga del carcere duro. Il decreto ministeriale che attualmente applica questa misura scadrà il 4 maggio e, secondo fonti di governo, si sta valutando di confermarla. La decisione si inserisce nel contesto delle misure adottate nei confronti dell'anarchico, che resta sotto regime speciale di detenzione.

L'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe quella di confermare tale misura Per Alfredo Cospito si prospetta una proroga del regime del 41 bis. L'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e - a quanto si apprende da fonti di governo - l'intenzione sarebbe quella di confermare tale misura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bis

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