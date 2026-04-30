Rinnovato il 41 bis per Cospito | resta in regime di carcere duro

Il ministero della Giustizia ha deciso di confermare il regime di carcere duro, noto come 41 bis, per l’anarchico detenuto in provincia di Sassari. La decisione riguarda Alfredo Cospito, che rimane sotto questa misura restrittiva. La conferma del regime di detenzione è stata comunicata di recente e riguarda la durata del suo carcere. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Confermato il 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito. Il ministro della Giustizia ha infatti rinnovato il regime di carcere duro nei confronti di Cospito, detenuto attualmente in provincia di Sassari. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato al difensore Flavio Rossi Albertini. La difesa dell’anarchico è pronta a presentare reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma dopo la decisione, da parte del ministero di via Arenula, di rinnovare il regime di carcere duro. L’avvocato andrà nei prossimi giorni a far visita al suo assistito in carcere. La condanna a Cospito e il 41 bis. Cospito sta scontando una condanna a 23 anni di carcere per l’attentato del 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano e per fatti di terrorismo legati alle azioni intraprese dalla Federazione anarchica informale (Fai-Fri).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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