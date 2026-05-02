Notte Bianca Opera | la Pasticceria Enea accende gli anni ’80

La Notte Bianca Opera si è svolta presso la locale Pasticceria Enea, trasformandosi in un evento dedicato agli anni Ottanta. La serata ha visto la presenza di musica dal vivo e decorazioni ispirate a quel decennio, creando un ambiente che ha richiamato l’atmosfera cinematografica di quegli anni. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto senza interruzioni durante tutta la notte.

Notte Bianca Opera alla Pasticceria Enea: una serata anni ’80 tra musica, stile e atmosfera cinematografica.. La Notte Bianca Opera trova quest’anno nella Pasticceria Enea il suo palcoscenico più luminoso. Sabato 23 maggio, dalle 19.30, Via Dante Alighieri 6 diventa un set cinematografico dove la nostalgia degli anni ’80 incontra l’energia di una festa che promette di trasformare Opera in un piccolo centro di spettacolo e musica. La serata si ispira al mondo di Cocktail, il film che ha segnato un’intera generazione. L’atmosfera sarà quella delle grandi notti estive: luci vibranti, ritmo continuo, drink scenografici e un immaginario che richiama le spiagge delle Bermuda e delle Bahamas.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Notte Bianca Opera: la Pasticceria Enea accende gli anni ’80 Notizie correlate Notte Bianca a Codogno: Ruggeri accende la piazza il 4 luglioIl volto della Notte Bianca di Codogno sta per essere svelato, con un nome di spicco che promette di trascinare la piazza verso il cuore dell’estate. Livorno si accende: il 16 luglio torna la Notte Bianca in centroIl 16 luglio prossimo, il cuore commerciale di Livorno si animerà con la Notte Bianca, un evento che prevede l’apertura serale dei negozi e una serie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arrivano di notte incappucciati e ci portano via: i detenuti di Opera denunciano spedizioni punitive di agenti; Boffalora sopra Ticino: ladri di rame all’opera in piena notte; Le Scuole d’Arte del Lazio fanno sistema: ecco CO.R.S.A. Che spettacolo i droni. Settantamila in centro per la Notte BiancaLucca, 1 settembre 2025 – Si è chiusa con un altro grandissimo successo di pubblico l’edizione numero 12 della Notte Bianca di Lucca, che sabato sera ha registrato in città una folla stimata fra le 65 ... lanazione.it La Notte Bianca di Savignano . In diecimila riempiono le piazzeUna Notte Bianca con oltre diecimila presenze e le auto parcheggiate a più di un chilometro dal centro storico di Savignano sul Rubicone. Un grande successo di pubblico ha coronato la quattordicesima ... ilrestodelcarlino.it Siete pronti per le magnifiche notti bianche di maggio Opera e Noverasco tornano protagoniste del maggio operese grazie ai commercianti del territorio ed ai tanti eventi organizzati in tutta la Città. #nottebiancadiopera #operacittà #noverasco #comunediope - facebook.com facebook