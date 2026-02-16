Scoperto in Indonesia il dipinto rupestre che riscrive la storia | ha 51 mila anni

In Indonesia è stato trovato un dipinto rupestre di 51.000 anni fa, che cambia le carte in tavola sulla storia dell’arte preistorica. Gli archeologi hanno scoperto che questa pittura risale a un’epoca molto più antica di quanto si pensasse finora, sfidando le teorie convenzionali. La scena rappresenta figure umane e animali, dipinte con una tecnica semplice ma sorprendente per l’epoca. La scoperta si trova in una grotta nascosta tra le foreste dell’isola di Sulawesi, dove i ricercatori hanno deciso di approfondire dopo aver trovato alcuni frammenti di ossa e utensili.

Roma, 16 febbraio 2026 – Per anni le grotte nel nord della Spagna avevano custodito il primato dell' arte rupestre più antica, con pitture datate a circa 24 mila anni fa. Ora però quel record è stato superato. Già, perché sull' isola indonesiana di Sulawesi, un dipinto rinvenuto in una cavità rocciosa è stato datato a 51.200 anni fa. Una cifra che cambia la storia, o almeno la prospettiva sull'origine della rappresentazione simbolica. Cosa sappiamo. Una scena che racconta una storia. L'opera raffigura figure umanoidi accanto a un maiale selvatico. Non un semplice animale tracciato sulla roccia, ma una vera composizione narrativa.