Un frammento dell’Iliade dentro una mummia | la scoperta che riscrive i confini del mondo antico

Una scoperta nuova di zecca proveniente dall’antico Egitto ha attirato l’attenzione degli studiosi: un frammento dell’Iliade è stato trovato all’interno di una mummia. La località di Oxyrhynchus, nota per i numerosi reperti archeologici, ha restituito questo pezzo di testo che risale probabilmente a diversi secoli prima di Cristo. La presenza di un manoscritto così importante in un contesto così antico apre nuove domande sulla diffusione della letteratura greca in Egitto.

Roma, 20 aprile 2026 – Un frammento dell’ Iliade nascosto dentro una mummia egizia. Non è un racconto mitologico, ma una scoperta reale che arriva da Oxyrhynchus, uno dei siti archeologici più ricchi e sorprendenti dell’antico Egitto. Un ritrovamento che apre interrogativi più grandi dei suoi stessi confini. Il papiro che non doveva esserci. Durante gli scavi, gli archeologi hanno individuato un frammento di papiro inserito all’interno di una mummia di epoca romana. Il testo contiene un passaggio del Libro II dell’Iliade, noto come “Catalogo delle navi”, vale a dire l’elenco delle forze greche dirette verso Troia. Una presenza che sorprende per almeno due motivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo antico Notizie correlate La percezione dell’Antico: giovani alla scoperta delle grandi civiltà“La percezione dell’Antico” progetto dell'Associazione Culturale Anassilaos che punta su una piena conoscenza, valorizzazione e preservazione della... Una botola segreta sotto il sedile dell’auto: dentro ci sono 9 chili di cocaina. La scoperta dopo un banale controlloOrvieto, 17 febbraio 2026 – Sembrava un’auto come tutte le altre, ma da un controllo più approfondito è emersa una botola nascosta sotto il sedile... Una raccolta di contenuti Un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo anticoIn Egitto riemerge un papiro con il catalogo delle navi di Omero: un indizio sorprendente su cultura, potere e identità nel mondo romano ... msn.com Il papiro dell’Iliade nascosto in una mummia: nuova scoperta sorprendente in EgittoA Ossirinco, in Egitto, un team spagnolo ha trovato dentro una mummia un raro frammento dell’Iliade di Omero. Una scoperta che riscrive la storia ... siviaggia.it