Norris vince la Sprint del Gp di Miami su Piastri terzo Leclerc

Nella Sprint Race del GP di Miami, il britannico Lando Norris, pilota della scuderia McLaren, si è aggiudicato la vittoria. Sul podio sono saliti anche Piastri, che ha concluso al secondo posto, e Leclerc, che si è piazzato terzo. La gara si è disputata come quarto appuntamento del campionato di Formula 1 2026.

MIAMI (STATI UNITI) - Il britannico Lando Norris (McLaren) vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri (+3"7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6"2), bravo a scalzare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. "È stata una bella gara e una buona giornata per il team, che è stato eccezionale nel portare questi aggiornamenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Norris vince la Sprint del Gp di Miami su Piastri, terzo Leclerc Lewis Hamilton & Toto Wolff congratulates Kimi Antonelli on 1st Win in F1 Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc; F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; Gp Miami, Norris in pole per la sprint davanti ad Antonelli; F1 | Gara Sprint GP Miami 2026: Lando Norris vince, è doppietta McLaren. F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l’orario TV delle qualificheLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc. Quarto Antonelli(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L’inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l ... notizie.it Vittoria nella gara sprint del GP di Miami per Lando Norris. Il campione del mondo in carica, al volante della McLaren, precede il compagno di squadra Oscar Piastri e il ferrarista Charles Leclerc. Quarto posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli, dava - facebook.com facebook Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp di Miami di Formula 1. A vincere è stato il campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Mercedes di Kimi Antonelli davanti al compagn x.com