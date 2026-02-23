Cos’è il Jeffing? È la nuova mania made in USA del fitness

Il Jeffing, una pratica diffusa negli Stati Uniti, nasce dall’idea di combinare corsa e camminata per ridurre lo stress sulle articolazioni. La causa principale di questa tendenza è la crescente attenzione al benessere e alla prevenzione degli infortuni tra gli appassionati di corsa. Molti atleti alternano momenti di jogging a passi più lenti, utilizzando app specifiche per monitorare i tempi. Questa tecnica si sta diffondendo rapidamente anche in Italia, conquistando sempre più praticanti.

Nel panorama delle discipline atletiche contemporanee, una nuova tendenza proveniente dagli Stati Uniti sta rivoluzionando l’approccio alla corsa, scardinando il dogma secondo cui “per migliorare bisogna correre sempre di più”. Questa metodologia, nota come Jeffing, propone una visione alternativa: la combinazione strategica e pianificata di corsa e camminata all’interno della medesima sessione di allenamento. Non si tratta di un semplice ripiego per chi è stanco, ma di una tecnica strutturata che sta guadagnando popolarità tra sportivi di ogni livello. Il termine deriva da Jeff Galloway, ex atleta olimpico e rinomato allenatore statunitense, che ha trasformato l’intuizione del “run-walk-run” in un sistema codificato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

