Addio Labubu i charm peluche delle Olimpiadi sono la nuova mania | quanto costano e il loro significato

Labubu, il charm peluche delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, fa parlare di sé per la sua popolarità crescente. La piccola mascotte ha conquistato i fan, che cercano di acquistarla nei negozi ufficiali. I charm sono disponibili a circa 15 euro e rappresentano un fiore stilizzato con dettagli vivaci. La richiesta è così alta che alcuni punti vendita hanno già esaurito le scorte. Oltre a Labubu, i fan cercano anche i suoi amici Flo, Tina e gli altri personaggi legati alle Olimpiadi.

Le mascotte Milo e Tina di Milano-Cortina 2026 hanno sei migliori amici: ecco chi sono i Flo, i pupazzetti a forma di fiore che stanno andando a ruba e hanno già creato il tutto esaurito.🔗 Leggi su Fanpage.it I charm sulla borsa di G-Dragon sono l’antidoto all’era dei LabubuI charm sulla borsa di G-Dragon rappresentano un esempio di come i dettagli possano caratterizzare uno stile. Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, quanto costano i biglietti e dove vederla in tvLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Siro di Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addio Labubu? Bad Bunny lancia il Sapo Concho: di cosa si trattaL’epoca dei Labubu potrebbe avere i giorni contati. Bad Bunny, noto cantante reggaeton e pop nonché icona fashion, ha lanciato sul mercato un bel valido sostituto. Il nuovo trend sembra essere Sapo ... dilei.it Mirumi, il robot da borsetta che ti guarda e ti coccola: dopo i Labubu, la moda scopre la tecnologia emotivaDopo i LABUBU e i charms cult, arriva Mirumi: un robot da borsa che osserva e reagisce. Moda, tecnologia affettiva e solitudine urbana si incontrano C’è stato un tempo in cui alla borsetta si ... panorama.it PROGRAMMA MARTEDÌ GRASSO 17 FEBBRAIO DEL CARNEVALE DI ACIREALE. Ore 09:00 -13:00 Carnival Circus con Special Guest Labubu Villa Belvedere Ore 13:00 Chiusura Circuito Ore 15:30 Grande sfilata dei Carri Allegorico-Grotte facebook