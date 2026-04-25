Durante una trasmissione televisiva, Ilaria Salis è stata criticata duramente da un altro ospite, che le ha detto: «Non sai fare nemmeno la O col bicchiere». In un momento teso, l’interlocutore ha aggiunto: «State intossicando i pozzi» e ha affermato di conoscere meglio come funziona la legge, dicendo: «Io le sto spiegando come funziona la legge, la conosco un po’ meglio di lei».

«State intossicando i pozzi», «Io le sto spiegando come funziona la legge, la conosco un po’ meglio di lei». «Ma perché questo fango? La Salis che non sa fare la O con il bicchiere?». Si scalda velocemente la discussione su Ilaria Salis a Quarta repubblica, su Rete 4. Ospite di Nicola Porro sono Angelo D’Orsi, il “professore rosso”, e Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia. Sullo sfondo, l’inchiesta tedesca sulla famigerata “Hammerbande”, il gruppo di estrema sinistra accusato di aggressioni contro militanti di destra tra Germania e Ungheria. A Budapest, nel 2023, la Salis, oggi eurodeputata di Avs, era stata arrestata proprio perché considerata coinvolta in un pestaggio nel Giorno dell’Onore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarta Repubblica, Ilaria Salis umiliata in tv: "Non sai fare nemmeno la O col bicchiere"

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Andrea Ruggieri sul caso Salis. #quartarepubblica - facebook.com facebook

L’inchiesta tedesca che riguarda Ilaria Salis. Per vedere il servizio completo di @LBulian visita @MedInfinityIT #quartarepubblica x.com