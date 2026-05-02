Un sacerdote, all'epoca capo della Caritas, è stato trovato in possesso di circa 170 mila euro in contanti nella sua abitazione tra il 2021 e il 2022, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. La scoperta dei soldi è stata fatta nel corso di un controllo di routine, senza che siano stati avanzati addebiti immediati nei confronti del sacerdote. Recentemente, alcuni commentatori hanno criticato il modo in cui si è trattata la vicenda, sottolineando un atteggiamento garantista che sarebbe stato assente in altri casi simili.

Tempo di lettura: 2 minuti “La corrente alternata del giustizialismo alimenta la memoria corta. Non c’era questo incredibile afflato di moralismo quando, tra il 2021 e il 2022, 170 mila euro in contanti furono ritrovati in casa di un sacerdote, che era allora capo della Caritas, dalla Finanza. Arrestato, andò ai domiciliari. L’attuale capo di Civico 22 Moretti era il suo braccio destro e sinistro. Allora non ci fu né uno, né nessuno del 22 civici moralisti che sollevò questioni morali. Dall’alluvione in poi, il nostro leader nazionale Clemente Mastella aveva peraltro creduto, cattolicamente, in quella Caritas come riferimento morale. Così non era.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Noi di Centro: “Giustizialisti ad orologeria, sui 170mila euro in contanti in casa dell’ex capo Caritas erano tutti garantisti a convenienza”

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