Compra una moto con 5.500 euro in contanti ma erano soldi falsi | arrestato palermitano in casa trovata una pistola

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un giovane palermitano con l’accusa di detenzione di arma e munizioni clandestine e di spendita e detenzione di denaro falso. L’indagine, condotta dai militari della stazione di Petrosino con il supporto, nella fase esecutiva, dei colleghi di Menfi è scaturita da una querela per truffa presentata dopo un episodio avvenuto a Petrosino, in provincia di Trapani. In particolare, un uomo aveva acquistato una moto da cross versando 5.500 euro in contanti; di questi, ben 5.100 euro — tutti in banconote da 100 — sono risultati falsi. La tempestiva attività investigativa ha consentito di individuare il presunto autore della truffa, un 28enne originario di Palermo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 2.300 euro in banconote contraffatte, anche queste del taglio da 100 euro, nonché una pistola calibro 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

