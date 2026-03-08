Ha una pistola rubata in casa e 43mila euro in contanti in auto arrestato 76enne | Erano nell'orto

Un uomo di 76 anni è stato arrestato nel Pavese dalle forze della guardia di finanza. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di una pistola rubata nel 2009 che teneva in casa e di 43mila euro in contanti nascosti in auto. L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione nelle sue proprietà. La pistola e il denaro sono stati sequestrati.

